Власти объяснили школьное задание «письмо отцу на фронт»

В Минпросвещения России прокомментировали задание для учеников четвертого класса, которым нужно было написать «письмо отцу на фронт». В ведомстве отметили, что «период Великой Отечественной войны, годы войны, история великой трагедии и великого мужества — это история нашей страны и неизменная составляющая образовательной программы».

В истории есть места героических и действительно грустных событий, но школьники должны изучать и знать историю своей страны. Безусловно, вопросы заданий — во многом вопросы конкретной образовательной программы, вопросы педагога, его умение и талант сделать программу доступной и наиболее интересной для учащихся, и учебник здесь — лишь один из инструментов, — сказали РИА Новости в пресс-службе министерства.

Также отмечается, что сам учебник «Литературное чтение» достаточно давно входит в федеральный перечень, прошел все необходимые экспертизы и используется в разных регионах России. При этом, выбор конкретного учебника — вопрос, отнесенный к компетенции школы, передает агентство.

В комитете по образованию Санкт-Петербурга ответили аналогично.

Это задание может показаться ребенку грустным, точно так же его могут тронуть рассказы о Великой Отечественной войне, о блокаде Ленинграда, о любых трагических событиях в истории нашей страны. Но дети должны знать историю России, включая ее героические и трагические страницы, — цитирует РБК пресс-службу комитета.

Там пояснили, что перед выполнением этого задания учащиеся должны прочитать стихотворение Елены Благининой «Письмо папе на фронт», а после этого ученику нужно представить, что его отец — солдат, который находится на фронте, и написать ему письмо, отмечает URA.RU.

Ранее мама одной из учениц четвертого класса рассказала о домашнем задании, при выполнении которого ее «ребенок уронил ручку и зарыдал в голос».