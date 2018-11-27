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Власти объяснили школьное задание «письмо отцу на фронт» 

Ридус + ещё 4 14 часов назад
Фото: pixabay.com
В Минпросвещения России прокомментировали задание для учеников четвертого класса, которым нужно было написать «письмо отцу на фронт». В ведомстве отметили, что «период Великой Отечественной войны, годы войны, история великой трагедии и великого мужества — это история нашей страны и неизменная составляющая образовательной программы».
В истории есть места героических и действительно грустных событий, но школьники должны изучать и знать историю своей страны. Безусловно, вопросы заданий — во многом вопросы конкретной образовательной программы, вопросы педагога, его умение и талант сделать программу доступной и наиболее интересной для учащихся, и учебник здесь — лишь один из инструментов, — сказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
Также отмечается, что сам учебник «Литературное чтение» достаточно давно входит в федеральный перечень, прошел все необходимые экспертизы и используется в разных регионах России. При этом, выбор конкретного учебника — вопрос, отнесенный к компетенции школы, передает агентство.
В комитете по образованию Санкт-Петербурга ответили аналогично.
Это задание может показаться ребенку грустным, точно так же его могут тронуть рассказы о Великой Отечественной войне, о блокаде Ленинграда, о любых трагических событиях в истории нашей страны. Но дети должны знать историю России, включая ее героические и трагические страницы, — цитирует РБК пресс-службу комитета.
Там пояснили, что перед выполнением этого задания учащиеся должны прочитать стихотворение Елены Благининой «Письмо папе на фронт», а после этого ученику нужно представить, что его отец — солдат, который находится на фронте, и написать ему письмо, отмечает URA.RU.
Ранее мама одной из учениц четвертого класса рассказала о домашнем задании, при выполнении которого ее «ребенок уронил ручку и зарыдал в голос».
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Комментарии2
Елена Благинина , РИА Новости , РИА Ura.ru , РБК , Образование , Общество
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