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Садовничий рассказал о рейтинге «Три миссии университета» 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Число мировых вузов, которые должны войти в топ московского международного рейтинга "Три миссии университета", должно достигнуть тысячи к 2020 году, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий на пресс-конференции, посвященной оглашению результатов рейтинга этого года.
Ранее сообщалось, что МГУ стал лучшим российским вузом в международном рейтинге "Три миссии университета" за 2018 год, всего в список попали 17 российских вузов. Первые три строчки рейтинга заняли Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт и Йельский университет, ближайший к ним российский вуз — МГУ имени Ломоносова — расположился на 23-м месте.
Как отметил Садовничий, в пилотной версии рейтинга, которая вышла в 2017 году, было 200 вузов, в шорт-лист рейтинга 2018 года вошли 333 университета.
"В следующем году мы хотим, чтобы в топ вошло уже 500 вузов, зарубежных и российских, преимущественно, зарубежные университеты. Мы ставим задачу (к 2020 году — ред.) топ-1000, я думаю, что тем самым мы станем одним из самых крупных рейтингов в мире. Вот такие у нас планы на ближайшие два года", — заявил Садовничий.
Ректор МГУ отметил, что кроме общего рейтинга разработчики планируют создать еще предметные рейтинги.
Формирование рейтинга инициировано Российским союзом ректоров в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Оператор рейтинга — Ассоциация составителей рейтингов, рэнкингов и иных оценок эффективности (АСР), членами которой являются ведущие рейтинговые и исследовательские центры. Проект осуществляется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
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Виктор Садовничий , Владимир Путин , МГУ , Гарвардский университет , Образование , Общество
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