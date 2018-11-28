Садовничий рассказал о рейтинге «Три миссии университета»

Число мировых вузов, которые должны войти в топ московского международного рейтинга "Три миссии университета", должно достигнуть тысячи к 2020 году, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий на пресс-конференции, посвященной оглашению результатов рейтинга этого года.

Ранее сообщалось, что МГУ стал лучшим российским вузом в международном рейтинге "Три миссии университета" за 2018 год, всего в список попали 17 российских вузов. Первые три строчки рейтинга заняли Гарвардский университет , Массачусетский технологический институт и Йельский университет, ближайший к ним российский вуз — МГУ имени Ломоносова — расположился на 23-м месте.

Как отметил Садовничий, в пилотной версии рейтинга, которая вышла в 2017 году, было 200 вузов, в шорт-лист рейтинга 2018 года вошли 333 университета.

"В следующем году мы хотим, чтобы в топ вошло уже 500 вузов, зарубежных и российских, преимущественно, зарубежные университеты. Мы ставим задачу (к 2020 году — ред.) топ-1000, я думаю, что тем самым мы станем одним из самых крупных рейтингов в мире. Вот такие у нас планы на ближайшие два года", — заявил Садовничий.

Ректор МГУ отметил, что кроме общего рейтинга разработчики планируют создать еще предметные рейтинги.