В Майкопе появится центр для одаренных детей

На базе республиканской естественно-математической школы Адыгейского госуниверситета осенью 2019 года планируется открыть региональный Центр выявления и поддержки талантливых детей и молодежи в сфере искусства, спорта и науки. За основу возьмут опыт образовательного Фонда "Талант и успех", больше известный как центр "Сириус". Создан он в 2015 году по инициативе президента РФ Владимира Путина . И теперь предстоит организовать аналогичные центры в регионах.

Адыгее на его создание в рамках национального образовательного проекта "Успех каждого ребенка" из федерального бюджета выделят 213 миллионов рублей. Теперь регион ожидает насыщенная работа — необходимо сформировать образовательные программы, провести мониторинговые исследования.

Специалисты "Сириуса" поделятся опытом, как совместить лучшие педагогические практики и реальные потребности отраслевых предприятий, спортивных федераций, организаций в сфере культуры. Опыт образовательного центра "Сириус" показал, что уже в восьмом классе ребята понимают, кем хотят стать. Наша общая цель — помочь каждому ребенку проявить себя во всех направлениях: в науке, искусстве, спорте", — подчеркнула руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева

Координатор проекта — Республиканская естественно-математическая школа (РЕМШ), имеющая большой опыт работы с одаренными детьми и занимающая в этой сфере одну из ведущих позиций на юге России. За двадцать лет существования школы ее ученики не раз становились победителями и призерами всероссийских олимпиад по математике, информатике, астрономии и другим предметам.

В образовательном центре "Сириус" уверены, что уже в восьмом классе школьники четко понимают, кем хотят стать во взрослой жизни

В республике уделяют пристальное внимание развитию образовательного учреждения: за последнее время полностью реконструировано здание РЕМШ, созданы современные учебные кабинеты, действует центр дистанционного обучения. Появился уникальный математический парк, в котором все экспонаты состоят из "чисел": даже вместительная беседка не просто укрытие от солнца или дождя, а неоконченная задачка в духе головоломки Льюиса Кэрролла

Центр будет работать в форме тематических смен. К его созданию и функционированию привлекут несколько образовательных организаций. "Он призван аккумулировать лучшее, что есть в методиках и практиках образовательных учреждений региона. Профильные смены — часть программы, основная цель — организация работы с талантливыми ребятами. Кроме того, в Адыгее есть вся необходимая инфраструктура для создания кластеров по трем направлениям центра, определен кампус для проживания участников — на базе Майкопского гуманитарно-технического колледжа искусств при Адыгейском госуниверситете", — рассказал директор РЕМШ Дауд Мамий.

В сотрудничестве с "Сириусом" в республике уже реализованы такие проекты, как ноябрьская математическая программа, Кавказская математическая олимпиада, которую впервые провели в Сочи в 2015 году.