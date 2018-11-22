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Завуч заставил школьника удалить из телефона «разрушающие психику» картинки 

Lenta.ru + ещё 3 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Завуч одной из школ в Новосибирске заставил ученика удалить из его телефона изображения в жанре аниме. Об этом сообщает «Говорит Москва».
О произошедшем сообщила в Twitter мать мальчика. По ее словам, у мальчика на телефоне была «обоина с анимешной девочкой», учитель отобрал смартфон во время урока, а потом заставил ребенка писать объяснительную. Педагог заявила женщине, что японские рисунки разрушают психику детей, и в школе есть рекомендация об их запрете.
Мама школьника решила уточнить в министерстве образовании, действительно ли существует рекомендация о запрете аниме. В ведомстве ей сообщили, что телефон у ребенка забирать не имеют права, однако подчеркнули, что этот жанр плохо влияет на людей.
«Женщина из Минобра также доверительно поведала мне, что в аниме есть 25-й кадр и скрытые коды из слов, чтобы разрушить нацию, в Европе давно уже запретили аниме, а сходки анимешников — секта. Но к счастью, сказала мне она, у нас есть скрепы и традиции», — пишет родитель ребенка.
По ее словам, на следующий день после инцидента у нее состоялся разговор с директором и завучем по воспитательной работе, который объяснился и принес извинения.
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Минобрнауки , Образование , Общество , Новосибирск
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