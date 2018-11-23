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В школе объяснили видео с выжиманием грязных тапок в чай школьников 

Рамблер + ещё 17 6 часов назад
Фото: РИА Новости
В школе, где старшеклассники выжимали грязные тряпки в чай младших классов, назвали видеозапись инцидента инсценировкой.
«Это была чистая инсценировка, работа на рейтинг, на получение баллов, бонусов, лайков. В школе сейчас идет прокурорская проверка», — рассказал агентству РИА «Новости» замдиректора Марьяновской школы №1 Омской области Владимир Дегтярев.
Он добавил, что работники прокуратуры и инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактические беседы с шутниками.
Председатель районного комитета по образованию Ольга Ходюк также заявила, что видео было постановочным.
«Мы установили авторов этого ролика. Они пояснили, что видео — инсценировка. Ребята хотели пошутить, они специально работали на камеру, никто грязную еду в реальности не ел», — сказала она.
По ее словам, авторы видеоролика больше не решатся так шутить.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором старшеклассники выжимают грязные тряпки в кружки с чаем и тарелки. После этого в столовую приходят на обед ученики младших классов и едят якобы из этой посуды. Прокуратура района организовала проверку соблюдения требований законодательства об образовании, а также санитарно-эпидемиологического законодательства.
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Владимир Дегтярев , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Образование , Омская Область
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