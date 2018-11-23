В школе объяснили видео с выжиманием грязных тапок в чай школьников

В школе, где старшеклассники выжимали грязные тряпки в чай младших классов, назвали видеозапись инцидента инсценировкой.

«Это была чистая инсценировка, работа на рейтинг, на получение баллов, бонусов, лайков. В школе сейчас идет прокурорская проверка», — рассказал агентству РИА «Новости» замдиректора Марьяновской школы №1 Омской области Владимир Дегтярев.

Он добавил, что работники прокуратуры и инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактические беседы с шутниками.

Председатель районного комитета по образованию Ольга Ходюк также заявила, что видео было постановочным.

«Мы установили авторов этого ролика. Они пояснили, что видео — инсценировка. Ребята хотели пошутить, они специально работали на камеру, никто грязную еду в реальности не ел», — сказала она.

По ее словам, авторы видеоролика больше не решатся так шутить.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором старшеклассники выжимают грязные тряпки в кружки с чаем и тарелки. После этого в столовую приходят на обед ученики младших классов и едят якобы из этой посуды. Прокуратура района организовала проверку соблюдения требований законодательства об образовании, а также санитарно-эпидемиологического законодательства.