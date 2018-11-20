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Почти все школы Подмосковья перешли на пятидневку
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Почти все школы Подмосковья отменили занятия по субботам 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Образовательные учреждения в 56 из 67 существующих муниципалитетов в Московской области отменили занятия по субботам. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства — министр образования Подмосковья Ольга Забралова.
"На сегодняшний день в Подмосковье 98% школ уже перешли на пятидневную учебную неделю. Полностью отказались от занятий в субботу общеобразовательные учреждения в 56 муниципалитетах", — процитировали Забралову в ее пресс— службе.
Она добавила, что от шестидневной формы обучения не полностью отказалась 21 школа в 11 муниципалитетах. Там начальные классы учатся пять дней в неделю, старшие классы с углубленным и профильным обучением — шесть. Забралова перечислила городские округа Раменский, Орехово-Зуево, Королев, Дубна, Звенигород, Фрязино, Дмитровский, Долгопрудный, а также Волоколамский, Лотошинский и Пушкинский муниципальные районы.
"В следующем году мы планируем переход на пятидневку в школах на этих территориях. Сейчас идет процесс разработки новых учебных планов", — сказала она.
Ранее сообщалось, что по итогам голосования в марте 2018 года большинство школьников Московской области и их родителей выразили желание отказаться от шестидневной программы обучения. В связи с этим министерство образования Подмосковья рекомендовало школам региона перейти на пятидневку в 2018-2019 учебном году.
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