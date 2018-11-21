Ещё
В России появится филиал Пансиона воспитанниц Минобороны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России появится филиал Пансиона воспитанниц Минобороны 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Фото: Минобороны РФ
Отмечается, что первый набор девушек здесь состоится уже в 2019 году.
Филиал Пансиона воспитанниц Минобороны РФ откроется в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.
Сообщается, что учебное заведение будет располагаться на Бычьем острове. После проведения реконструкции уже находящегося здесь спортклуба будут созданы все условия для обучения девушек. Также отмечается, что филиал в будущем году примет 560 воспитанниц.
На обособленной естественными условиями территории появятся учебно-административный и спальный корпуса, бассейн, игровой спортивный и бальный залы, библиотека, медицинский пункт, другие объекты и помещения.
ТК «Звезда»: последние новости
Ученики начальных классов массово отравились в Благовещенской гимназии Военный комиссар Татарстана провел занятия по профориентации с выпускниками кадетского училища-интерната В день 100-летия Орджоникидзевского ВОКУ 600 его выпускников встретятся в штабе 58-й общевойсковой армии ЮВО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео с места ЧП в Шереметьево8
Су-57 назвали «личинкой самолета» и «петушней»352
РФ «не согласилась на авантюры» в СБ ООН27
В Шереметьево самолет раздавил человека204
«Жопа все выдержит, на то она и задница»211
Видео
00:42
Лоза признался, почему не пришел на похороны Осина
Шоу-бизнес
00:52
В Сети «заглянули» в багажник «Кортежа» Путина
Общество
01:43
В Крыму ответили на заявление ЕС об Азовском море
Политика
00:39
Украинская церковь сделала резкое заявление
В мире
01:26
Суд отправил Цымбалюк-Романовскую мыть дворы
Шоу-бизнес Другое
01:12
В Финляндии захотели вернуть Карелию
В мире Политика
00:26
Скандал в «Голосе»: Лоза поднял руку на Басту
Шоу-бизнес Статьи
00:27
Пойман член банды Басаева спустя 23 года после теракта
Криминал Африка
00:44
Падение Мэй и Меркель может произойти одновременно
В мире Статьи
03:44
Путин пообещал армии масштабные изменения
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение