В России появится филиал Пансиона воспитанниц Минобороны

Отмечается, что первый набор девушек здесь состоится уже в 2019 году.

Филиал Пансиона воспитанниц Минобороны РФ откроется в Санкт-Петербурге . Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

Сообщается, что учебное заведение будет располагаться на Бычьем острове. После проведения реконструкции уже находящегося здесь спортклуба будут созданы все условия для обучения девушек. Также отмечается, что филиал в будущем году примет 560 воспитанниц.

На обособленной естественными условиями территории появятся учебно-административный и спальный корпуса, бассейн, игровой спортивный и бальный залы, библиотека, медицинский пункт, другие объекты и помещения.