Ещё
Васильева вступилась за проваливших тест учителей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Васильева вступилась за проваливших тест по математике учителей 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр просвещения Ольга Васильева встала на защиту школьных учителей, не справившихся с заданиями по математике и информатике в рамках исследования Рособрнадзора.
«Исследование является некорректным от начала и до конца», — заявила министр в программе «Толстой. Воскресенье». Ее слова передает ТАСС.
«Касаемо этого исследования, я хочу, чтобы меня услышали все: исследование не закончилось, результаты были опубликованы незаконченного исследования», — подчеркнула Васильева, выразив уверенность в том, что само исследование было «некорректным от начала и до конца. „Вопрос о силлогическом успехе этого исследования для меня остается спорным“, — сказала она.
Министр напомнила, что в 2012 году была принята концепция математического образования, и подчеркнула, что большинство учителей — 67,5% — прошли переподготовку в рамках этой концепции.
Ранее сообщалось, что после исследования компетенций, в котором приняли участие 22 тыс. учителей из 67 регионов России, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки получила неудовлетворительные результаты.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
«Детской супермодели России» сломали нос в школе В Минпросвещения взяли под контроль проверки случаев рукоприкладства учителями Россияне рассказали о рукоприкладстве и оскорблениях со стороны своих учителей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Стрелял в голову»: чемпион мира убил росгвардейца174
В Кремле высказались о передаче Курил Японии371
Последнее слово Януковича58
Опубликовано последнее сообщение Осина72
Раскрыты последние слова Трампа Путину в Париже36
Видео
00:30
Последнее слово Януковича
В мире Политика
00:30
«Не может передвигаться»
Происшествия
04:15
Тело Хашукджи могли вывезти из Турции в чемоданах
В мире
00:22
Раскрыты последние слова Трампа Путину в Париже
Политика Ближний Восток
08:54
В Кремле высказались о передаче Курил Японии
Политика Азия
00:30
Янукович госпитализирован с серьезными травмами
Украина Происшествия
05:11
Дождь из ракет сняли на видео
Армия Оружие
03:39
Радикалы напали на журналиста в центре Киева
Украина В мире
00:59
Петросян отпраздновал развод и попал на видео
Шоу-бизнес
00:57
Раскольники и штурмовики: на Украине напали на церковь
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение