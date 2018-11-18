Васильева вступилась за проваливших тест учителей

Васильева вступилась за проваливших тест по математике учителей

Министр просвещения Ольга Васильева встала на защиту школьных учителей, не справившихся с заданиями по математике и информатике в рамках исследования Рособрнадзора

«Исследование является некорректным от начала и до конца», — заявила министр в программе «Толстой. Воскресенье». Ее слова передает ТАСС.

«Касаемо этого исследования, я хочу, чтобы меня услышали все: исследование не закончилось, результаты были опубликованы незаконченного исследования», — подчеркнула Васильева, выразив уверенность в том, что само исследование было «некорректным от начала и до конца. „Вопрос о силлогическом успехе этого исследования для меня остается спорным“, — сказала она.

Министр напомнила, что в 2012 году была принята концепция математического образования, и подчеркнула, что большинство учителей — 67,5% — прошли переподготовку в рамках этой концепции.

Ранее сообщалось, что после исследования компетенций, в котором приняли участие 22 тыс. учителей из 67 регионов России, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки получила неудовлетворительные результаты.