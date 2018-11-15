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Ученики пожаловались Кузнецовой на увольнение учителей
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В Москве ученики школы пожаловались Кузнецовой на увольнение учителей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ученики московской школы №1574 обратились к уполномоченной при президенте в РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой с жалобой на объединение школ, в связи с которым были уволены несколько преподавателей; вместе с тем, в школе сообщили РИА Новости, что один из преподавателей, в частности, был уволен из-за применения "недопустимых методов воспитания".
Ранее пресс-служба омбудсмена сообщила, что Кузнецова провела встречу с группой учащихся одной из московских школ, которые обратились к ней за помощью в связи с отсутствием взаимопонимания между учащимися и новой администрацией учебного заведения. В частности, ученики пожаловались на объединение школ и, как следствие, увольнение учителей.
"В школе было проведено внутреннее расследование по факту применения методов воспитания, связанных с физическим насилием со стороны уволенного педагога. По итогам расследования был уволен учитель русского языка и литературы. Родители обратились в полицию по факту нанесения увечий, на данный момент проходит доследственная проверка, изучение обстоятельств происшедшего. Все участники приглашены на Управляющий совет школы" — пояснила РИА Новости директор школы №1574 Елена Купрова.
Вместе с тем, в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой сообщили РИА Новости, что обращение от учеников школы №1574 поступало, однако в нём не говорилось, применял ли учитель физическое насилие.
В свою очередь, в столичном департаменте образования сообщили агентству, что ситуация взята ведомством на контроль.
"Департамент образования взял данную ситуацию на контроль. Будет тщательно изучен вопрос законности принятых школой решений об увольнении работника", — сказал заместитель руководителя департамента Александр Гаврилов.
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