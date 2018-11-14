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Названы самые трудные задания ЕГЭ по языкам
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Названы самые трудные задания ЕГЭ по иностранным языкам 

Москва24 + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Участники ЕГЭ по иностранным языкам нередко испытывают трудности при выполнении заданий с элементами рассуждений. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Федерального института педагогических измерений.
В заданиях, о которых идет речь, выпускники школ часто искажают суть вопроса. Они выхватывают слова из контекста и подменяют предложенную задачу другой формулировкой.
"Главным препятствием для успешного выполнения является непонимание сути задачи. Часть выпускников и, по-видимому, часть учителей понимают это задание как "сочинение на вольную тему", а в качестве темы выхватывается только одно слово из утверждения, предложенного для обсуждения", — отметили в ФИПИ.
Порой экзаменуемые подменяют собственные мысли и рассуждения заезженными штампами, фрагментами из заимствованных источников. Это мешает им раскрыть предложенные темы и показать дискуссионный характер проблемы.
Куда лучше участникам экзамена удаются задания по аудированию и чтению. Вы ним показывают высокие результаты. В частности, в разделе "Письмо" успешно было выполнено задание 39 базового уровня сложности. Это свидетельствует о прогрессе в формировании навыков письменной речи у вчерашних школьников.
Раздел "Устная речь" выполняется участниками достаточно хорошо. Однако и в нем заметны попытки воспроизведения заученных кусков вместо спонтанной речи. В основном это проявляется в монологах, длительных вступлениях и заключениях.
Ранее министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что Единый государственный экзамен по истории станет обязательным после 2022 года. Сейчас школьники в обязательном порядке сдают только два предмета: русский язык и математику.
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