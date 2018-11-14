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МГУ признали лучшим вузом России
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МГУ признали лучшим вузом России в рейтингах по медицине и науках о жизни 

РИА Новости + ещё 3 9 часов назад
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Московский университет (МГУ) стал лучшим среди российских вузов, представленных в предметных рейтингах по медицине и науках о жизни по версии агентства Round University Ranking (RUR), сообщили в пресс-службе "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня".
Агентство RUR совместно с Clarivate Analytics при информационной поддержки МИА "Россия сегодня" анонсирует выход предметных рейтингов в области медицинских наук (Medical Sciences) и наук о жизни (Life Sciences). 2018 год оказался прорывом для России с точки зрения ее представленности как в общем, так и в предметных рейтингах.
"В области Life Sciences количество вузов-участников от России увеличилось с 19 до 27. Наибольший же рост наблюдается в области медицинских наук, где количество университетов от России увеличилось почти в три раза: с пяти до 14. При этом общемировая выборка выросла не столь значительно. В рейтинге по медицинском наукам представлены 483 университета (против 440 в 2017), в науках о жизни 568 университетов против 543 годом ранее", — говорится в релизе.
Подчеркивается, что ведущие вузы показали существенный рост в обоих предметных направлениях. Московский университет по сравнению с 2017 годом улучшил свой результат в рейтинге Life Sciences, расположившись на 106-м месте.
"По естественным наукам МГУ имени Ломоносова сохранил лидерство, вплотную приблизившись к первой сотне: 106-я позиция в 2018 году против 121-й годом ранее. Второе место в России занял Томский государственный университет: 136-е место в мире в сравнении со 180-м годом ранее. Рекордсменом по темпам роста стал Новосибирский государственный университет, поднявшийся сразу на 101 позицию: с 322-й на 221-ю", — добавляется в релизе.
Что касается предметного рейтинга по медицинским наукам, Московский университет занимает там 209-е место, вторым среди российских вузов стал Российский университет дружбы народов (РУДН, 245-е место), тройку замыкает Томский университет (ТГУ, 250-е место).
"В области медицинских наук по динамике лидером оказался РУДН, поднявшись с 394-й до 245-й позиции. Немногим отстает Дальневосточный федеральный университет, сделавший рывок с 409-й на 266-ю позицию. Наконец, Томский государственный университет, расположился на 250-й строчке против 314-го места в 2017 года", — следует из релиза.
Там отмечается, что рост представленности российской высшей школы в глобальных рейтингах и рост позиций ведущих университетов говорят о системном усилении влияния российского высшего образования в мире и его узнаваемости, а это стало прямым следствием реализуемых в последние годы федеральных программ развития университетов, в первую очередь проекта 5-100 (вхождение минимум пяти российских вузов в топ-100 мировых рейтингов QS, THE и ARWU к 2020 году).
Международный рейтинг университетов RUR стал первым регулярно обновляемым глобальным рейтингом университетов российского происхождения. Рейтинг создан для оценки и принятия решений по выбору вузов в соответствии с персональными задачами ключевых заинтересованных лиц: абитуриентов и студентов, академического сообщества, менеджмента университетов, государства. Рейтинг создан российской командой разработчиков и опирается на международные данные, собираемые с более чем 800 ведущих университетов мира из 74 стран.
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