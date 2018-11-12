Экс-директора школы оштрафовали за учителя-педофила

В Иваново оштрафовали экс-директора школы за прием на работу педофила

Суд в Иваново оштрафовал на 80 тысяч рублей бывшего директора школы, которая взяла на работу оказавшегося педофилом мужчину, в течение 3,5 лет совершившего более 60 преступлений в отношении учеников, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ

В июне этого года суд в Иваново приговорил к 14 годам колонии 56-летнего педагога. Было установлено, что с ноября 2013 года по апрель 2017 года учитель совершал насильственные действия сексуального характера в отношении учащихся и фотографировал их для изготовления порнографических материалов. На счету мужчины — более 60 преступных эпизодов, потерпевшими стали 10 учениц школы в возрасте от 7 до 14 лет и один 14-летний подросток. В отношении директора школы, взявшей на работу педофила, было возбуждено дело о халатности.

"Следствием и судом установлено, что в ноябре 2011 года, не проведя необходимых проверочных мероприятий… обвиняемая приняла решение о приеме лица, подвергавшегося уголовному преследованию за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, на работу, связанную с осуществлением педагогической деятельности", — говорится в сообщении.

По данным следствия, узнав о прошлом мужчины, директор не уволила его, в результате "были существенно нарушены права и законные интересы обучающихся данного образовательного учреждения".