В школах запретят продажу газировки и сладостей

В Госдуме предложили запретить продажу газировки и сладостей в школах

"Прошу вас, уважаемый Дмитрий Анатольевич, рассмотреть возможность полного запрета в образовательных учреждениях продажу несовершеннолетним не только сладких газированных напитков, но и пищевых продуктов с высоким содержанием сахара, а также обязать производителей продуктов указывать на упаковке допустимую для детей суточную норму потребления сахара", — говорится в письме Свищева.

Парламентарий в своем обращении также выражает уверенность в том, что профилактика заболеваний в детском возрасте, во время которого формируется иммунитет человека, будет способствовать укреплению здоровья нации.

Депутат также отреагировал на предложение ввести в РФ акцизы на сладкие газированные напитки.

"Безусловно, указанная мера окажет положительный эффект на профилактику заболеваний, связанных с ожирением, но одновременно в том случае, если получаемые от акцизных сборов средства будут направляться как раз на борьбу с этим недугом", — отмечается в обращении Свищева.