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В школах запретят продажу газировки и сладостей
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В Госдуме предложили запретить продажу газировки и сладостей в школах 

РИА Новости + ещё 9 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил правительству России запретить в образовательных учреждениях продажу газированных напитков и продуктов с повышенным содержанием сахара.
Соответствующее обращение депутата на имя премьер-министра РФ Дмитрия Медведева имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас, уважаемый Дмитрий Анатольевич, рассмотреть возможность полного запрета в образовательных учреждениях продажу несовершеннолетним не только сладких газированных напитков, но и пищевых продуктов с высоким содержанием сахара, а также обязать производителей продуктов указывать на упаковке допустимую для детей суточную норму потребления сахара", — говорится в письме Свищева.
Парламентарий в своем обращении также выражает уверенность в том, что профилактика заболеваний в детском возрасте, во время которого формируется иммунитет человека, будет способствовать укреплению здоровья нации.
Депутат также отреагировал на предложение ввести в РФ акцизы на сладкие газированные напитки.
"Безусловно, указанная мера окажет положительный эффект на профилактику заболеваний, связанных с ожирением, но одновременно в том случае, если получаемые от акцизных сборов средства будут направляться как раз на борьбу с этим недугом", — отмечается в обращении Свищева.
Ранее газета "Известия" сообщила, что Минздрав РФ поддержал инициативу экспертного совета при правительстве ввести акциз в размере не менее 20% на подслащенные газированные напитки. По данным издания, соответствующая инициатива содержалась в отзыве экспертного совета при правительстве России на федеральный проект "Укрепление общественного здоровья". Газета отмечает, что если налог будет введен, один литр газировки в среднем подорожает с 65 до 78 рублей.
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