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Организатором «кальянной вечеринки» в школе оказался сторож
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Организатором «кальянной вечеринки» в приморской школе оказался сторож 

РИА Новости + ещё 2 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
Полиция в рамках проверки видео, на котором юноши и девушки курят кальян и пьют пиво, предположительно, в учительской школы приморского села Новоникольск, предварительно установила, что организатором "вечеринки" является сторож школы, а несовершеннолетних на ней не было, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.
На прошлой неделе в Telagram-каналах распространили видео, на котором видно, как несколько юношей и девушек курят кальян, сидя за столом с бутылками пива. Авторы кадров утверждают, что они были сняты в учительской школы села Новоникольск, а один из юношей на видео — сын директора учебного заведения. В управлении образования и молодежной политики Уссурийска сообщали, что по данному видео начато служебное расследование. Также проверку начала полиция.
"Предварительно установлено, что событие имело место в январе 2018 года, все его участники являются совершеннолетними, а организатор — сторож заведения. По результатам проверки будет принято решение в соответствие с законодательством РФ", — отметила Сырова.
Тем временем, как сообщил РИА Новости представитель администрации Уссурийска, власти городского округа проводят служебное расследование в отношении руководителя школы.
"Администрация работает в темном контакте с городской прокуратурой. Расследование займёт 30 дней. Если факты, изложенные в соцсетях, подтвердятся, к виновным будут применены все меры воздействия. Установлено, что несовершеннолетних на видео нет", — добавил собеседник агентства.
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