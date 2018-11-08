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Собеседования по русскому проведут по-новому
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Рособрнадзор протестирует новую модель проведения собеседования по русскому 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Рособрнадзор проведет апробацию итогового собеседования по русскому языку для девятиклассников 9 ноября, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 9 ноября проведет апробацию итогового собеседования по русскому языку для обучающихся девятых классов", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, итоговое собеседование по русскому языку для школьников вводится в рамках реализации концепции преподавания русского языка и литературы для проверки навыков устной речи у школьников.
"Успешное прохождение итогового собеседования с текущего учебного года будет для девятиклассников допуском к государственной итоговой аттестации (ГИА-9)", — уточнили в пресс-службе.
В апробации примут участие более 1,5 тыс. обучающих из 30 регионов России. Тестирование пройдет по модели с участием экзаменатора-собеседника. На выполнение работы каждому участнику отведут в среднем 15 минут.
"Участникам итогового собеседования будет предложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником", — пояснили в пресс-службе.
Основной срок проведения итогового собеседования в текущем учебном году — 13 февраля, дополнительные — 13 марта и 6 мая.
ТАСС: последние новости
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