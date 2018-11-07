Объявлен автор нового «Тотального диктанта»

Автором «Тотального диктанта — 2019» стал писатель Павел Басинский

Автором текста "Тотального диктанта — 2019", который состоится 13 апреля, стал писатель и литературовед Павел Басинский . Об этом в среду сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец на пресс-конференции в ТАСС

В сентябре 2018 года в российский прокат вышел фильм "История одного назначения" Авдотьи Смирновой , в основу которого легла глава из книги Басинского "Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой. История одной вражды". Кинолента удостоена приза за лучший сценарий на фестивале "Кинотавр".

"Тотальный диктант" — ежегодная культурная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих, впервые прошла в 2004 году в Новосибирске. Цель акции — показать, что быть грамотным — важно для каждого человека; убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.