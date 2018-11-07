Объявлен автор нового «Тотального диктанта»

Автором текста "Тотального диктанта — 2019", который состоится 13 апреля, стал писатель и литературовед Павел Басинский. Об этом в среду сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец на пресс-конференции в ТАСС.
Басинский — российский писатель и литературный критик, кандидат филологических наук. Лауреат премий "Антибукер", "Большая книга" и премии правительства РФ в области культуры. Член жюри премии Александра Солженицына и премии "Ясная Поляна" имени Льва Толстого. Автор книг "Сюжеты и лица", "Московский пленник", "Горький. Страсти по Максиму", "Русский роман, или Жизнь и приключения Джона Половинкина", "Лев Толстой: бегство из рая" (премия "Большая книга" в 2010 году) и других.
В сентябре 2018 года в российский прокат вышел фильм "История одного назначения" Авдотьи Смирновой, в основу которого легла глава из книги Басинского "Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой. История одной вражды". Кинолента удостоена приза за лучший сценарий на фестивале "Кинотавр".
"Тотальный диктант" — ежегодная культурная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих, впервые прошла в 2004 году в Новосибирске. Цель акции — показать, что быть грамотным — важно для каждого человека; убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.
Авторами текста диктанта в разные годы были известные российские писатели: Леонид Юзефович, Андрей Усачев, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков и Борис Стругацкий. В 2018 году в акции приняли участие почти 230 тыс. человек из 76 стран.