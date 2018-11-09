Суд признал ложными сообщения об утечке заданий ЕГЭ

"Суд постановил Дмитрию Гущину удалить информацию со своей страницы в социальной сети "ВКонтакте" и дать опровержение, а также опровергнуть публикации в газете "Новые Известия", — сказала судья Наталья Морозова.

Она огласила только резолютивную часть решения, мотивировочная будет изготовлена позднее.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособорнадзор) попросила суд признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию записи преподавателя и основателя проекта "Решу ЕГЭ" Дмитрия Гущина в социальной сети "ВКонтакте" о том, что ему "каждый год перед ЕГЭ" присылают "задачи из будущего экзамена", которые "каждый год оказываются подлинными". Истец требует удаления и опровержения этих сообщений.

Аналогичные требования Рособрнадзор предъявил газете "Новые Известия". Как указано в иске, копия которого есть в распоряжении агентства, издание распространило порочащие государственное ведомство сведения в публикации с заголовком "Подтвердилась масштабная утечка заданий ЕГЭ по математике", в которой говорилось: "это означает, что школьные выпускные экзамены по математике не могут считаться честными".

Поводом для иска, помимо прочего, стали жалобы граждан в разные инстанции, сказала представитель Рособрнадзора.

"Письма граждан, которые поступили к нам, в прокуратуру, в министерство образования, в администрацию президента носили массовый характер", — пояснила юрист, приобщив к делу часть жалоб граждан.

Сторона истца заверила суд, что обсуждаемые материалы по ЕГЭ "не вышли в публичное пространство", поэтому, по их мнению, требования Рособрнадзора должны быть удовлетворены.

Представитель Гущина Алексей Горшков попросил суд запросить задания по ЕГЭ, чтобы сравнить их с теми, которые появились у математика, но суд прошение отклонил. Адвокат "Новых Известий" Дмитрий Фирсов заявил, что иск не подлежит удовлетворению, поскольку газета в числе прочих "лишь процитировала" пост математика.

"Мы были не первые, кто процитировал его социальную сеть, почему именно к нам возникли претензии — наверное, из-за подсудности иска (город Москва — ред.)", — сказал адвокат Фирсов.

Упомянутая статья уже удалена с сайта издания. К следующему заседанию ответчик должен привести свидетелей, доказывающих правоту математика.