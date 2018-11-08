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На Камчатке пройдет Всероссийский географический диктант
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На Камчатке пройдет Всероссийский географический диктант 

РИА Новости + ещё 4 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Жители Камчатки смогут написать Всероссийский географический диктант 11 ноября 2018 года, сообщается на сайте "Заповедная Россия".
Диктант, организованный Русским географическим обществом, проходит уже четвертый раз. Принять участие может любой желающий, независимо от возраста, уровня образования и гражданства. В прошлом году его написали в 25 странах мира.
В этом году образовательная акция будет нацелена на популяризацию географических знаний и повышение интереса к географии России.
Диктант начнется в 12 часов по местному времени, адреса площадок можно найти на сайте dictant.rgo.ru.
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