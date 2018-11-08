На Камчатке пройдет Всероссийский географический диктант

Жители Камчатки смогут написать Всероссийский географический диктант 11 ноября 2018 года, сообщается на сайте "Заповедная Россия".

Диктант, организованный Русским географическим обществом , проходит уже четвертый раз. Принять участие может любой желающий, независимо от возраста, уровня образования и гражданства. В прошлом году его написали в 25 странах мира.

В этом году образовательная акция будет нацелена на популяризацию географических знаний и повышение интереса к географии России.

Диктант начнется в 12 часов по местному времени, адреса площадок можно найти на сайте dictant.rgo.ru.