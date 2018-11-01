Ректор ВГИКа рассказал о возможностях президентских грантов

Ректор ВГИКа: президентские гранты позволят бесплатно получить второе высшее образование

Президент Ассоциации учебных заведений культуры и искусства, ректор ВГИКа Владимир Малышев считает, что президентские гранты позволят талантливым людям бесплатно получить второе высшее образование.

"Почти год назад Ассоциация обратилась к руководству страны решить вопрос с бесплатным высшим образованием, пока у нас только первое образование бесплатное. Особенно сложная ситуация складывается в таких специальностях как композитор-дирижер, режиссер театра и кино, драматург. Очень часто талантливые взрослые люди не имеют возможность поступить на платное отделение, это достаточно дорогое удовольствие. Благодаря президентским грантам, они такую возможность получат", — сказал Малышев в четверг ТАСС.

Уже на этот год, по словам Малышева, выделено 20 грантов.

"Были созданы комиссии, которые определяют получателей грантов, проводят конкурс по специальностям, — рассказал президент Ассоциации. — Эти комиссии состоят из профессионалов ведущих учебных заведений — ВГИКа, ГИТИСа, Консерватории и многих других".

При этом Малышев высказал убеждение, что отбор получателей грантов всегда будет "открытым и честным". "По-другому мне трудно и придумать, кулуарно это быть не может, — считает глава Ассоциации. — Конкурс абсолютно открытый, все его итоги вывешивают на сайт, за каждый шаг отчитываемся. Все друг друга знают, было бы недостойно делать что-либо нечестно. Все официально и публично".

В среду Координационный комитет по проведению конкурсов на распределение грантов президента РФ на развитие гражданского общества на заседании под председательством первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко сформировал список победителей второго конкурса 2018 года. В него вошли 2 022 неправительственные организации, которые получат 4 690 000 000 рублей.