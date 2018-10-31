Родители российских школьников забили тревогу из-за православных уроков

В Пскове учеников начальных классов обязали изучать православие в качестве обязательного факультатива, сообщает в среду, 31 октября, «МБХ Медиа».

Родители школьников увидели в расписании странную аббревиатуру ОПК и узнали, что их дети обязаны раз в неделю посещать «Основы православной культуры». Руководство одного из учебных заведений заверило, что выполняет распоряжение городской администрации, и в случае непосещения ребенку грозит незачет.

В городском управлении образования родителям рассказали, что курс включен в обучение с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей России и преподается как «светский учебный предмет».

Сообщается, что родителям предложили подписать согласие на посещение этого учебного модуля, и большинство из них его одобрили, испугавшись ухудшения отношений с учителями. Те, кто все же выступил против обучения, разрешили своим детям прогуливать этот урок.

Кроме того, некоторые родители уже поделились эффектом духовно-нравственного воспитания. Одна из матерей рассказала о своей дочери, которая во время грозы испугалась и предположила, что бог ее наказал за плохое поведение.

Между тем, отец второклассника Борис Кирюхин направил заявление в прокуратуру. По его мнению, подобное нововведение нарушает конституционные принципы и положения.

Кирюхин изучил образовательные и нормативные акты и выяснил, что внеурочная деятельность должна осуществляться на добровольной основе и с учетом интересов обучающихся. Если потребуется, родитель намерен дойти до Верховного суда.

В декабре 2016 года в одной из московских школ родители добились отмены курса о православной культуре «Истоки», который должны были изучать ученики пятых классов. По их мнению, религиозная догматика расходится с современным научным миропониманием и может отрицательно сказаться на учебном процессе в целом.