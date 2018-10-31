Более 10 российских вузов вошли в рейтинг лучших

14 российских вузов оказались в рейтинге лучших университетов мира

В рейтинг лучших университетов мира Best Global Universities попали 14 российских вузов. Об этом сообщает издание U. S. News & World Report, составляющее данный перечень.

В прошлогоднем рейтинге в топ-500 входили всего три российских вуза. Помимо этого, авторы исследования указали на положительную динамику, показанную российскими заведениями.

Всего в рейтинге 1250 университетов более чем из 60 стран мира. Оценка учебных заведениям складывалась из 13 показателей, как то: количество научных публикаций и их цитируемость, научные конференции и международное сотрудничество.