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Более 10 российских вузов вошли в рейтинг лучших
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14 российских вузов оказались в рейтинге лучших университетов мира 

Lenta.ru + ещё 63 6 часов назад
Фото: РИА Новости
В рейтинг лучших университетов мира Best Global Universities попали 14 российских вузов. Об этом сообщает издание U. S. News & World Report, составляющее данный перечень.
Московский государственный университет имени Ломоносова разместился на 275 позиции, 419 строчку занял национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. Также в топ-500 вошли Новосибирский государственный университет (433 место) и Московский физико-технический институт (460-я позиция).
В прошлогоднем рейтинге в топ-500 входили всего три российских вуза. Помимо этого, авторы исследования указали на положительную динамику, показанную российскими заведениями.
Всего в рейтинге 1250 университетов более чем из 60 стран мира. Оценка учебных заведениям складывалась из 13 показателей, как то: количество научных публикаций и их цитируемость, научные конференции и международное сотрудничество.
В феврале российские студенты составили свой рейтинг вузов. Лидерами по количеству положительных отзывов студентов стали Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Московский государственный юридический университет им. Кутафина, Московский государственный институт международных отношений МИД России.
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