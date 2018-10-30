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Монголам запретили Хэллоуин
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Монголам запретили Хэллоуин 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
В Монголии власти запретили отмечать Хэллоуин в школах. Об этом сообщает Reuters.
Они опасаются, что быстрое экономическое развитие страны приведет к чрезмерному заимствованию элементов западной культуры и вырождению местной буддистской традиции.
В директиве, которую направили во все учебные заведения страны, говорится о жалобах родителей на то, что во время праздника дети просят сделать для них костюмы и собирают деньги. В документе подчеркивается, что Хэллоуин не является официальным праздником в Монголии, поэтому школы не должны организовывать никаких мероприятий.
Как отмечает агентство, в столице Улан-Баторе День всех святых за последние годы стал популярным событием.
«У нас специализированная школа с английским уклоном, поэтому мы отмечали Хэллоуин», — пояснила социальный работник одной из столичных школ.
Она сказала, что некоторые дети слишком вживаются в роль, и тогда праздник может повлечь за собой негативные последствия.
«Поэтому мы решили, что отмечать его не будем», — добавила женщина.
Монгольское правительство активно пытается модернизировать экономику и привлечь иностранные инвестиции после того, как страна перестала быть коммунистической в 1990 году. В связи с этим появились опасения, что традиционная буддистская и кочевническая культуры могут отойти на второй план.
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