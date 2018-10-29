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Мать опозорила учительницу своей дочери
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Мать опубликовала домашнюю работу дочери в сети и опозорила учительницу 

Lenta.ru 1 час назад
Британка Даниэлла Роуланд (Danielle Rowland) уличила учительницу свой дочери в безграмотности. В ответ администрация школы обвинила женщину в распространении порочащих сведений о заведении. На инцидент обратило внимание издание The Telegraph.
Женщина опубликовала домашнее задание своей дочери в Facebook, возмутившись грамматическими и орфографическими ошибками в задании. «Для домашней работы по грамматике такие ошибки шокируют», — подписала она пост.
Роуланд заявила, что выложила снимок в сеть, чтобы узнать у других родителей, не испытывают ли они или их дети трудности с выполнением этого задания. Оказалось, что таких было немало.
Женщина попыталась решить вопрос с директором школы по телефону. Однако администрация обвинила ее в разглашении сведений, порочащих образовательное учреждение, и пригрозила ответными мерами. «Он (представитель школы — прим. »Лента.ру») попросил меня убрать пост, потому что он дискредитирует школу, и заявил, что ему придется поговорить с уполномоченным по защите данных, если я откажусь», — пояснила Роуланд. Все трое детей женщины посещают эту школу.
По ее словам, халатность учителей наносит ущерб детскому образованию. Администрация школы в своем официальном комментарии заявила, что расследует инцидент и примет соответствующие меры.
Ранее учитель средней школы Эвелин Лизетт (Evelyn Lizette) из Калифорнии рассказала об анекдоте, который ее ученик использовал в своем домашнем задании. На просьбу пошутить мальчик написал: «Наш президент».
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