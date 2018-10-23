В школах Краснодара усиливают пропускной режим

В школах Краснодара решили усилить пропускной режим

Краснодаре обсудили обеспечение мер безопасности в образовательных учреждениях, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Заседание городской антитеррористической комиссии провёл заместитель главы города Виталий Косенко. Также участвовали начальник управления МВД Дмитрий Остапенко , руководители структурных подразделений администрации, представители силовых, надзорных и правоохранительных структур.

«Всем понятно, почему мы сегодня возвращаемся к этому вопросу. Несмотря на то, что все необходимые меры безопасности принимаются, тем не менее, человеческий фактор никто не отменял», — отметил Косенко.

По его словам, события в Керчи — повод ещё раз проверить, все ли находятся на своих местах, всё ли оборудование работает должным образом.

В Краснодаре находится 408 образовательных учреждений. Рабочие группы проводят регулярный мониторинг. Все городские школы имеют тревожные кнопки, находятся под охраной лицензированных казачьих ЧОП.

«Продолжается введение в школах и детсадах строгого пропускного режима. Он уже действует в дошкольных образовательных учреждениях и поэтапно вводится в школах», — рассказал Некрасов.

Он также отметил, что локально усиливается контроль на входах и выходах из зданий и территорий образовательных учреждение в течение дня.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО начались масштабные проверки соблюдения требований безопасности.