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В Крыму анонсировали снятие охраны со школ в Керчи
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Власти Крыма анонсировали снятие охраны со школ в Керчи 

Газета.Ru + ещё 12 1 час назад
Фото: Ruptly
Мэр Керчи Сергей Бороздин заявил, что в понедельник, 22 октября, Росгвардия перестанет охранять школы и детские сады города. Слова мэра передает РИА "Новости".
Глава города подчеркнул, что после атаки на Керченский политехнический колледж, все образовательные учреждения находились под дополнительной охраной Росгвардии.
"Расследование произошедшего идет дальше, опасность отсутствует, принято решение охрану Росгвардии снять с понедельника [22 октября]", — сказал Бороздин.
Также мэр рассказал, что местные власти намерены проработать дорожную карту для помощи подросткам. Он отметил, что в каждой школе будут открыты классы, где подростки смогут получить помощь психолога.
"Начали работать по соцсетям: смотрим, как дети там общаются", — добавил Бороздин.
17 октября в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Погиб 21 человек, около 50 получили ранения, некоторые до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемый — 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Он покончил с собой.
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