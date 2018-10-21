В Крыму анонсировали снятие охраны со школ в Керчи

Власти Крыма анонсировали снятие охраны со школ в Керчи

Глава города подчеркнул, что после атаки на Керченский политехнический колледж, все образовательные учреждения находились под дополнительной охраной Росгвардии.

"Расследование произошедшего идет дальше, опасность отсутствует, принято решение охрану Росгвардии снять с понедельника [22 октября]", — сказал Бороздин.

Также мэр рассказал, что местные власти намерены проработать дорожную карту для помощи подросткам. Он отметил, что в каждой школе будут открыты классы, где подростки смогут получить помощь психолога.

"Начали работать по соцсетям: смотрим, как дети там общаются", — добавил Бороздин.