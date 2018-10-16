В Рязанской области отметят день выпускников

Соответствующий законопроект был представлен на заседании правительства Рязанской области во вторник. Как отмечают областные власти, при разработке законопроекта был учтен опыт аналогичной работы других субъектов РФ

Решение о проведении в Рязанской области единого дня выпускника было принято по результатам опроса родителей и педагогической общественности в декабре 2017 года. Большинство респондентов высказались в поддержку праздника. В ходе форсайт-сессии, состоявшейся в сентябре 2018 года, участники, разбившись на группы, обсудили формат его проведения, содержание и этапы подготовительной работы. В дискуссии принял участие Любимов.

"Подавляющее большинство опрошенных рязанцев поддержали предложение о проведении единого дня выпускника. Мы не можем проигнорировать мнение жителей региона, ссылаясь на финансовые или какие-либо другие трудности. Поэтому в 2019 году хотим организовать такой праздник. Надеюсь, что в дальнейшем он станет хорошей традицией. А в каком формате пройдет мероприятие, определят наши будущие выпускники", — сказал Любимов.

На заседании правительства глава региона отметил, что смысл проекта состоит не в том, чтобы "привести всех к единому знаменателю" и ввести какие-либо ограничения. "Мы хотим сделать так, чтобы это был действительно праздник для всех наших выпускников и учителей, чтобы этот замечательный день запомнился на всю жизнь", — сказал Любимов.