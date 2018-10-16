Ещё
В Рязанской области отметят день выпускников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
На Украине произошла трагедия с Су-27
На Украине произошла трагедия с Су-27

В Рязанской области отметят день выпускников 

РИА Новости + ещё 2 39 минут назад
Фото: РИА Новости
День выпускников общеобразовательных организаций будет проводиться в Рязанской области по инициативе губернатора Николая Любимова, сообщает во вторник правительство региона.
Соответствующий законопроект был представлен на заседании правительства Рязанской области во вторник. Как отмечают областные власти, при разработке законопроекта был учтен опыт аналогичной работы других субъектов РФ.
Решение о проведении в Рязанской области единого дня выпускника было принято по результатам опроса родителей и педагогической общественности в декабре 2017 года. Большинство респондентов высказались в поддержку праздника. В ходе форсайт-сессии, состоявшейся в сентябре 2018 года, участники, разбившись на группы, обсудили формат его проведения, содержание и этапы подготовительной работы. В дискуссии принял участие Любимов.
"Подавляющее большинство опрошенных рязанцев поддержали предложение о проведении единого дня выпускника. Мы не можем проигнорировать мнение жителей региона, ссылаясь на финансовые или какие-либо другие трудности. Поэтому в 2019 году хотим организовать такой праздник. Надеюсь, что в дальнейшем он станет хорошей традицией. А в каком формате пройдет мероприятие, определят наши будущие выпускники", — сказал Любимов.
На заседании правительства глава региона отметил, что смысл проекта состоит не в том, чтобы "привести всех к единому знаменателю" и ввести какие-либо ограничения. "Мы хотим сделать так, чтобы это был действительно праздник для всех наших выпускников и учителей, чтобы этот замечательный день запомнился на всю жизнь", — сказал Любимов.
Последние новости
Стали известны подробности отставки саратовской чиновницы Как умерший нигерийский принц оказался в российской глубинке Политолог объяснил, почему Порошенко пригрозил России авиацией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Популярная блогерша разбилась в ДТП в Москве115
«РПЦ практически потеряла Белорусскую церковь»566
Лавров прояснил сценарий ухода России из Совета Европы48
На Украине произошла трагедия с Су-27112
В ухе вьетнамца сделали необычную находку17
Видео
01:01
«Судьбы девочек поломаны»
Происшествия Статьи
01:01
На Украине произошла трагедия с Су-27
Армия Другое
04:25
«РПЦ практически потеряла Белорусскую церковь»
Общество
Популярная блогерша разбилась в ДТП в Москве
Происшествия
00:25
Испанский король отказался помочь волонтеру
В мире Европа
00:44
Завершено расследование нападения на конвойного в колонии
Криминал Происшествия
05:09
Создатель Instagram раскрыл правду о своем уходе
Наука и техника Статьи
04:25
Порошенко прокомментировал разрыв РПЦ с Константинополем
Украина В мире
00:16
Аномальному теплу в Москве нашли объяснение
Погода Новости Москвы
04:32
«Символический жест»: Киев отдает церковь Константинополю
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение