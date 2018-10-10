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Названы самые популярные специальности у абитуриентов
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Названы наиболее популярные специальности у поступающих в вузы 

Москва24 1 час назад
Фото: Портал мэра и правительства Москвы
По итогам приемной кампании 2018 года самыми востребованными специальностями у абитуриентов стали экономика и управление, образование и педагогические науки, юриспруденция. Об этом порталу Москва 24 рассказали в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
В группу лидеров, по данным ведомства, также вошли такие направления, как клиническая медицина, информатика и вычислительная техника.
Наименее популярными специальностями стали технология изделий легкой промышленности, технология художественной обработки материалов и лесное дело. Мало желающих было поступить на технологию продукции и организации общественного питания, особой популярностью не пользовалась и зоотехния (наука о разведении, кормлении, содержании и правильном использовании сельскохозяйственных животных).
Ранее стало известно, каким специалистам проще найти работу. Согласно исследованию РЭУ имени Плеханова, на сегодняшний день в России больше всего вакансий заявлено в области здравоохранения, информационных технологий, физкультуры и спорта, образования и науки.
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