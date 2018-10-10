Названы самые популярные ЕГЭ у заключенных

Единый государственный экзамен в колониях в 2018 году написали 320 человек, или 0,04% от общего числа сдававших. Об этом сообщает RT со ссылкой на Рособрнадзор

Самым популярным предметом среди заключенных стал русский язык — этот экзамен сдавали 277 человек. Следом идет базовая экзамен по математике (270 человек) и обществознание (147 человек). На четвертой строчке — профильная математика (138 человек) и история (52 человека).

Наименьшее внимание заключенные, сдававшие ЕГЭ, уделили географии — по этой дисциплине экзамен писали лишь три человека.