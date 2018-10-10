Ещё
Названы самые популярные ЕГЭ у заключенных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы самые популярные ЕГЭ у заключенных 

Газета.Ru + ещё 5 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Единый государственный экзамен в колониях в 2018 году написали 320 человек, или 0,04% от общего числа сдававших. Об этом сообщает RT со ссылкой на Рособрнадзор.
Самым популярным предметом среди заключенных стал русский язык — этот экзамен сдавали 277 человек. Следом идет базовая экзамен по математике (270 человек) и обществознание (147 человек). На четвертой строчке — профильная математика (138 человек) и история (52 человека).
Наименьшее внимание заключенные, сдававшие ЕГЭ, уделили географии — по этой дисциплине экзамен писали лишь три человека.
Ранее сообщалось, что в колониях и СИЗО стали лучше кормить.
Газета.Ru: последние новости
Детский омбудсмен прокомментировала дело сестер Хачатурян Педагог из Грозного стал абсолютным победителем конкурса "Учитель года — 2018" Медведеву представили тестовый образец цифровой фотокамеры Zenit M "Красногорского завода им. С.А. Зверева"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пассажирский самолет потерпел аварию в Якутске16
Убийство королевы красоты попало на видео8
Украина получила автокефалию55
Япония направила России протест69
Еще одна страна решила истреблять наркоманов106
Видео
00:12
Пассажирский самолет потерпел аварию в Якутске
Происшествия
00:45
В ЧП под Черниговом обвинили Россию
В мире Украина
04:11
Украина получила автокефалию
Украина В мире
00:32
Опубликованы фото ЧП в Жуковском
Происшествия
06:30
Шарик из «Простоквашино» узнал правду об отце
Общество
00:45
На Украине нашли «отца» пожара на военном складе
Украина В мире
02:22
Появилось видео инцидента у Кремля с Золотовым
Происшествия Другое
00:19
Убийство королевы красоты попало на видео
Происшествия Ближний Восток
00:43
Шаляпин о Виталине: «Она очень опытная»
Шоу-бизнес
00:22
Попокатепетль проснулся: в Мексике началось извержение вулкана
Катастрофы Латинская Америка
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение