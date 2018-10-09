Ещё
В ГД предложили ограничить Wi-Fi в школах и детсадах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме предложили ограничить Wi-Fi в школах и детсадах 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Иван Сухарев заявил RT, что готовит запрос на имя министра образования Ольги Васильевой с предложением рассмотреть возможность запрета Wi-Fi в школах и детсадах.
По его мнению, беспроводной интернет не только отвлекает детей от занятий, но и негативно сказывается на их здоровье.
Парламентарий напомнил, что в Европе уже давно существует тенденция по ограничению Wi-Fi в школах и детсадах.
«Ещё в 2015 году во Франции был принят закон о запрете Wi-Fi в детских садах и в начальных школах, а все соединения с интернетом должны быть проводным. Дело в том, что волны от электронных устройств провоцируют рак и другие серьёзные заболевания. Конечно, в первую очередь вред наносится детям. Запрет же Wi-Fi и замена его на проводной интернет не скажется на уровне обучения — наоборот дети будут меньше отвлекаться, а главное без риска для себя», — сказал он.
В начале сентября Сухарев предложил рассмотреть возможность запуска бесплатных школьных автобусов.
RT на русском: последние новости
В Краснодаре при распылении газового баллончика пострадали 16 детей В Дагестане начали проверку из-за отравления 19 детей в школе «Учителем года» стал педагог из Чечни
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Новое проклятие РФ — нефть по $35129
В ЧП под Черниговом обвинили Россию178
Украинцы чуть не подрались в эфире «России 1»58
Крым побил рекорд Украины79
Звезда «Кухни» сбил человека в Москве24
Видео
00:45
В ЧП под Черниговом обвинили Россию
В мире Украина
00:32
Опубликованы фото ЧП в Жуковском
Происшествия
00:45
На Украине нашли «отца» пожара на военном складе
Украина В мире
25:30
Пока вы спали: Новое проклятие РФ — нефть по $35
Общество
01:19
Украинцы чуть не подрались в эфире «России 1»
Общество
00:38
Раскрыт секрет популярности С-400 за рубежом
Армия Оружие
02:37
МИД России вручил ноту послу Нидерландов
Политика
00:31
Юнкер передразнил Терезу Мэй
В мире
01:42
Нетаньяху примет вице-премьера России Акимова
Ближний Восток В мире
00:55
Евросоюз захотели ликвидировать
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение