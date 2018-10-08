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Подмосковных учителей проверят на компетентность
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Подмосковных учителей проверят на компетентность 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Исследование компетенций учителей стартует в Подмосковье 9 октября, всего в нем примут участие педагоги из 45 субъектов России, сообщила министр образования Московской области Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 8 октября.
«В исследовании примут участие педагоги из Московской области по шести дисциплинам: история, обществознание, экономика, право, русский язык и литература, математика и информатика — всего 316 подмосковных учителей из 40 муниципальных образований», — рассказала Забралова.
В ходе исследования учителя будут выполнять специальные задания по материалам, разработанным на федеральном уровне. Результаты будут использованы для формирования сведений о системе образования в РФ, говорится на сайте областного правительства.
3 октября губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил педагогов с Днем учителя и вручил награды лучшим специалистам. Тогда же он отметил высокие перспективы подмосковного образования. Воробьев подчеркнул, что оно и сегодня достаточно высоко котируется. Глава региона также напомнил, что власти регулярно увеличивают финансирование этой отрасли.
Кроме того, ранее Воробьев анонсировал масштабную программу по строительству новых современных школ. Ожидается, что к 2024 году в регионе откроются 200 учебных заведений. При этом будет продолжена программа капремонта школ.
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