Назван самый востребованный среди иностранцев вуз

Самым востребованным среди иностранцев вузом стал СПбГУ

Россотрудничество составило список российских вузов, которые пользуются наибольшей популярность среди иностранцев. Первое место занял Санкт-Петербургский государственный университет.

По данным агентства, в 2018/19 учебном году заявки на обучение СПбГУ подали 4200 студентов из других стран. Второе место с результатом в 3378 обращений занял Российский университет дружбы народов . Замкнул тройку лидеров Казанский (Приволжский) федеральный университет, в который хотели поступить 1615 иностранцев.

Чаще всего абитуриенты из других стран выбирали такие специальности, как «Лечебное дело», «Экономика», «Международные отношения», «Менеджмент» и «Юриспруденция», передаёт RT.