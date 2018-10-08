Назван самый востребованный среди иностранцев вуз

Россотрудничество составило список российских вузов, которые пользуются наибольшей популярность среди иностранцев. Первое место занял Санкт-Петербургский государственный университет.
По данным агентства, в 2018/19 учебном году заявки на обучение СПбГУ подали 4200 студентов из других стран. Второе место с результатом в 3378 обращений занял Российский университет дружбы народов. Замкнул тройку лидеров Казанский (Приволжский) федеральный университет, в который хотели поступить 1615 иностранцев.
Чаще всего абитуриенты из других стран выбирали такие специальности, как «Лечебное дело», «Экономика», «Международные отношения», «Менеджмент» и «Юриспруденция», передаёт RT.
Ранее News.ru писал, что Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Московский физико-технический институт (МФТИ) и Томский государственный университет (ТомГУ) вошли в топ-100 рейтингового агентства RUR университетов по естественным наукам. Всего участие в рейтинге в этом году принял 41 российский вуз.