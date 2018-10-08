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Половина школ России не готова принять детей-инвалидов
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Кузнецова заявила, что более половины школ в России не готовы принять детей-инвалидов 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Более половины российских школ не готовы к приему детей-инвалидов для инклюзивного образования. Об этом в интервью ТАСС сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
"В 2017 году только в 41% общеобразовательных учреждений созданы условия для беспрепятственного доступа детей-инвалидов. Но еще нужны специалисты по инклюзивному образованию, тьюторы, которых недостаточно, педагоги, которые могут вести образовательный процесс с учетом инклюзивного компонента, там должна быть постоянно медицинская поддержка", — сказала она.
Детский омбудсмен подчеркнула, что считает главным компонентом инклюзивного образования психологическую готовность принятия ребенка-инвалида в школьную среду. "Вот с этим мы недорабатываем. Известны случаи, когда такой ребенок приведен в группу, но он ведет себя не так, как все, и родители других детей выступают против. И отчислить его нельзя, и особенному ребенку там некомфортно", — отметила она, призвав "предусмотреть специальные программы в рамках уже имеющихся общеобразовательных программ, а также использовать ресурсы социальной рекламы".
"У родителей особенных детей обязательно должен быть выбор, в какой форме им получать образование и в какой вид учреждения устраивать ребенка — специализированные образовательные учреждения или инклюзивная форма обучения", — указала уполномоченный.
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