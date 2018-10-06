Детский омбудсмен высказалась на тему буллинга в школах

Детский омбудсмен Кузнецова прокомментировала проблему буллинга в школе

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила выработать инструкции для учителей, как вести себя, если в школе происходит коллективная травля ребёнка.

"Они хорошо знают свой предмет, но что такое буллинг (травля — ред.) и какие могут быть косвенные признаки того, что это есть в классе — оно не всегда может быть понятно. Те же самые криминальные субкультуры, деструктивные тенденции — должны быть чёткие инструкции, как правильно реагировать", — сказала детский омбудсмен в интервью программе "Поздняков" на НТВ.

По ее словам, сейчас есть тенденция по снижению преступлений, совершаемых над детьми, но параллельно с этим возрастает число преступлений в отношении их половой неприкосновенности.