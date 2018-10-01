В Подмосковье пройдет фестиваль науки

Фестиваль науки «NAUKA 0+» пройдет в Московской области с 3 по 5 октября, мероприятие организовано на базе шести местных вузов, сообщила министр образования региона Ольга Забралова . Ее слова передает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 1 октября.

«Мероприятие рассчитано на самую широкую аудиторию, фестиваль будет интересен для людей всех возрастов: от самых юных участников до самых взрослых», — рассказала Забралова.

По ее словам, участникам мероприятия «понятным языком» расскажут о деятельности ученых и перспективах, которые наука открывает современному обществу. Кроме того, гости фестиваля смогут поучаствовать в различных квестах, научно-познавательных экскурсиях. В программе также заявлены семинары, мастер-классы, круглые столы.