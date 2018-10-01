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В Подмосковье пройдет фестиваль науки
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В Подмосковье пройдет фестиваль науки 

Lenta.ru + ещё 4 5 часов назад
Фото: Фестиваль науки
Фестиваль науки «NAUKA 0+» пройдет в Московской области с 3 по 5 октября, мероприятие организовано на базе шести местных вузов, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее слова передает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 1 октября.
«Мероприятие рассчитано на самую широкую аудиторию, фестиваль будет интересен для людей всех возрастов: от самых юных участников до самых взрослых», — рассказала Забралова.
По ее словам, участникам мероприятия «понятным языком» расскажут о деятельности ученых и перспективах, которые наука открывает современному обществу. Кроме того, гости фестиваля смогут поучаствовать в различных квестах, научно-познавательных экскурсиях. В программе также заявлены семинары, мастер-классы, круглые столы.
В конце августа в профильном ведомстве сообщили, что Подмосковье входит в пятерку лучших регионов страны по уровню образования. Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил важность создания конкурентноспособных учебных заведений. Он заверил, что власти сделают для этого все необходимое.
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