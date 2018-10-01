В России пройдет масштабная проверка учителей

Рособрнадзор в октябре проведет исследование компетенций 18 тыс. учителей из 45 регионов

Рособрнадзор проведет исследование компетенций учителей в октябре текущего года, участие в котором примут 18 тыс. учителей из 45 российских регионов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в октябре текущего года проведет всероссийское исследование компетенций учителей, в котором примут участие порядка 18 тыс. педагогов из 45 регионов", — сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

В ней добавили, что в регионах организуют площадки, где учителя будут выполнять специальные задания по материалам, разработанным на федеральном уровне. Педагоги примут участие в исследованиях по дисциплинам, которые они преподают в школах: русскому языку и литературе, математике и информатике, истории, обществознанию, экономике, праву, предметам "Россия в мире", "Родной язык и родная литература", "Основы духовно-нравственной культуры народов России". Также наряду с заданиями диагностической работы в рамках исследования учителям предстоит ответить на вопросы анкеты. Результаты учителей будут исследоваться в зависимости от типа школы, размера населенного пункта, стажа, возраст учителя и других характеристик.

"Проводимые исследования компетенций учителей дополняют систему оценки качества образования обучающихся и станут еще одним направлением работы по формированию единого образовательного пространства", — цитирует пресс-служба замруководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

В ведомстве добавили, что на 2019 год запланировано продолжение исследований для учителей географии, физики, химии, биологии, естествознания, экологии, физической культуры, иностранного языка, основ безопасности жизнедеятельности, искусства и технологий. В них прогнозируется участие уже 40 тыс. педагогов из 70 регионов.