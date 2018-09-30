Задача для китайских школьников взорвала Сеть

На видеохостинге YouTube большим успехом пользуется, на первый взгляд, незатейливая математическая задача для учеников начальной школы в Китае , сообщает РИА Новости

Видео выложено на YouTube-канале MindYourDecisions.

По условиям задачи необходимо вычислить высоту стола, исходя из того, что расстояние от головы черепахи, сидящей под ним, до головы кота на столе составляет 170 см, а расстояние от головы кота, который сидит под столом, до головы черепахи на столе — 130 см.

В видео предлагается решить задачу двумя способами. Первый предполагает, что будет составлено уравнение и затем «сокращены» коты и черепахи. Второй способ — мысленно наложить оба стола друг на друга, а затем «сократить» котов и черепах. В итоге получается, что высота стола — 150 см.

У видео почти четверть миллиона просмотров и сотни комментариев.