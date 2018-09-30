Ещё
Задача для китайских школьников взорвала Сеть
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Задача для китайских школьников взорвала Сеть 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
На видеохостинге YouTube большим успехом пользуется, на первый взгляд, незатейливая математическая задача для учеников начальной школы в Китае, сообщает РИА Новости.
Видео выложено на YouTube-канале MindYourDecisions.
По условиям задачи необходимо вычислить высоту стола, исходя из того, что расстояние от головы черепахи, сидящей под ним, до головы кота на столе составляет 170 см, а расстояние от головы кота, который сидит под столом, до головы черепахи на столе — 130 см.
В видео предлагается решить задачу двумя способами. Первый предполагает, что будет составлено уравнение и затем «сокращены» коты и черепахи. Второй способ — мысленно наложить оба стола друг на друга, а затем «сократить» котов и черепах. В итоге получается, что высота стола — 150 см.
У видео почти четверть миллиона просмотров и сотни комментариев.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыто число погибших в Сирии военных РФ288
«Мочились на раны и заставляли танцевать»111
«Кто это сделал?»: Порошенко неожиданно поблагодарил Путина112
Авиадиспетчер спас лайнер ценой своей жизни19
«Осторожно, двери отрываются»: ЧП в метро Москвы11
Видео
04:13
Туалет не работает: кто и за что просверлил «Союз»
Технологии Статьи
00:35
Раскрыто число погибших в Сирии военных РФ
Армия
03:00
Задача для китайских школьников взорвала Сеть
Образование Общество
01:01
«Осторожно, двери отрываются»: ЧП в метро Москвы
Происшествия
00:49
Седокова испытала унижение на корпоративе
Шоу-бизнес Статьи
00:29
Панин порадовал украинцев
Шоу-бизнес
00:34
«Беременная Бледанс налегает на апероль»
Шоу-бизнес
01:34
В джунглях Вьетнама нашли советского летчика
В мире
02:03
Путину подарят три винтажных самолета
Армия
01:04
Москву пытаются втянуть в косовский кризис
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение