Сергей Собянин обратился к воспитателям и нянечкам

Главная задача работников дошкольного образования сегодня — формирование полноценной личности выпускника детского сада, способной к самостоятельным решениям и самоорганизации.

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 27 октября, поздравил воспитателей и нянечек с их профессиональным праздником.

Большое спасибо воспитателям и нянечкам, у которых сегодня профессиональный праздник. Вы проводите с малышами не меньше времени, чем родители. Помогаете маленьким москвичам сделать первые шаги в открытый мир, заботитесь об их здоровье и даете им знания.

— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 27 сентября 2018 г.

Главная задача работников дошкольного образования сегодня — формирование полноценной личности выпускника детского сада, способной к самостоятельным решениям и самоорганизации. Сегодня в Москве действует специальная программа преемственности между дошкольным и начальным образованием, поэтому требования, предъявляемые к образовательной подготовке воспитанников дошкольных групп, достаточно серьезные. Они, разумеется, соответствуют Федеральным государственным образовательным стандартам (подробнее…)