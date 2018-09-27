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Сергей Собянин обратился к воспитателям и нянечкам
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Сергей Собянин обратился к воспитателям и нянечкам 

Вечерняя Москва + ещё 6 6 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Главная задача работников дошкольного образования сегодня — формирование полноценной личности выпускника детского сада, способной к самостоятельным решениям и самоорганизации.
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 27 октября, поздравил воспитателей и нянечек с их профессиональным праздником.
Большое спасибо воспитателям и нянечкам, у которых сегодня профессиональный праздник. Вы проводите с малышами не меньше времени, чем родители. Помогаете маленьким москвичам сделать первые шаги в открытый мир, заботитесь об их здоровье и даете им знания.
— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 27 сентября 2018 г.
Главная задача работников дошкольного образования сегодня — формирование полноценной личности выпускника детского сада, способной к самостоятельным решениям и самоорганизации. Сегодня в Москве действует специальная программа преемственности между дошкольным и начальным образованием, поэтому требования, предъявляемые к образовательной подготовке воспитанников дошкольных групп, достаточно серьезные. Они, разумеется, соответствуют Федеральным государственным образовательным стандартам (подробнее…)
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