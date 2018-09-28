Матвиенко: знание русского языка — большое преимущество для учащихся Таджикистана

Владение русским языком дает большое преимущество на постсоветском пространстве. Об этом в пятницу заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время посещения школы в Душанбе, в которой российские педагоги обучают таджикских детей русскому языку.

"Это язык Пушкина, это язык Достоевского. Это уникальная культура и литература, вы сможете это все читать на русском языке, смотреть, изучать, — сказала спикер во время встречи с учениками. — Это еще и язык межнационального общения на огромном постсоветском пространстве".

"Все равно мы соседи, все равно у нас общая история, все равно мы братья, и, конечно же, иметь такой язык, как русский, общаться на нем со своими сверстниками, коллегами, друзьями — это большое преимущество для вашего будущего", — добавила спикер. Матвиенко также заверила, что Россия продолжит сотрудничество с Таджикистаном в образовательной сфере.

Проект, в рамках которого по инициативе Совета Федерации в Таджикистан направляются группы преподавателей-русистов, действует уже больше года. Из первой группы педагогов 26 человек приняли решение продолжить свою работу в республике, в 2018 году к ним должны присоединиться еще 29 учителей из семи регионов РФ.

Ранее Матвиенко сообщила, что в Таджикистане будут построены пять новых школ с обучением на русском языке на 1200 мест каждая.