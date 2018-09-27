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Назван важный фактор, влияющий на будущее детей
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Исследование показало, как образование родителей влияет на будущее их детей 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Образование родителей часто влияет на будущее детей больше, чем их успеваемость в школе, говорится в исследовании, проведенном институтом образования НИУ ВШЭ.
"Образовательный уровень родителей зачастую влияет на будущее детей больше, чем их успеваемость в школе. Сотрудники Института образования НИУ ВШЭ выяснили, какую роль играет этот фактор в том выборе, который школьник делает после девятых и одиннадцатых классов. Как следует из результатов исследования, далеко не всегда этот выбор продиктован академической успеваемостью", — говорится в исследовании, имеющимся в распоряжении РИА Новости.
В нем отмечается, что "семья с высоким уровнем образования помогает школьнику выбрать такие стратегии, которые позволяют получить хорошее образование даже при невысокой успеваемости".
"И наоборот: дети из семей с невысоким образовательным уровнем чаще готовы "согласиться на меньшее" или отказаться от тех возможностей, которые открывают им текущие образовательные результаты", — добавляется в исследовании.
В нем показано, как именно "наследуется" образовательный уровень родителей. Если в девятом классе у 49% школьников хотя бы один родитель имеет высшее образование, то в десятом классе эта цифра возрастает до 61%. Этот показатель изменился за счет того, что дети из семей без высшего образования частично ушли из школы, продолжив учебу в секторе среднего профобразования, сообщается в исследовании.
"В группе низкоуспевающих девятиклассников 40% учеников, чьи родители имеют высшее образование, предпочли остаться в старших классах. Среди тех, кто плохо учится и чьи родители не имеют высшего образования, доля таковых — лишь 26%. Таким образом, в исследовании прослеживается, как на каждом этапе ценностные установки семьи влияют на выбор — после девятого класса, после одиннадцатого, когда поступление в вуз — самый распространенный, но не единственный вариант, а также в ситуации выбора между вузами разных уровней", — следует из документа.
Отмечается, что 33% абитуриентов идут в так называемые высокоселективные вузы (с высоким уровнем проходного балла), 55% — в среднеселективные, остальные — в низкоселективные. Среди абитуриентов из семей с высшим образованием доля выбирающих высокоселективные вузы выше почти вдвое — 60%, среди абитуриентов с высокими баллами, чьи родители не имеют высшего образования — 27%.
"Успеваемость является важным сигналом к выбору траектории, однако семьи с низким образовательным уровнем родителей предпочитают стратегию избегания", — отмечают авторы исследования.
Согласно данным исследования, чтобы решить проблему социальной мобильности, нельзя замыкаться на академической успеваемости, нужно помогать семьям преодолевать имеющиеся "внутренние" барьеры, закрывающие детям путь к высококачественному образованию.
"Нужно и строить механизмы образовательной ориентации и социальной поддержки для сильных выпускников школы из семей с недостаточными культурными и экономическими ресурсами", — подчеркнули авторы.
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