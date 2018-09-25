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Руководство школы уволили после унижения ученика
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Руководство школы уволили после унижения ученика 

Lenta.ru + ещё 2 7 часов назад
Фото: ТАСС
Руководство школы в селе Алтынжар Астраханской области, включая директора, а также учительницу рисования, унизившую ребенка на уроке, уволили. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования региона.
«Считаем недопустимым любое некорректное отношение к учащимся и родителям со стороны учителей и руководства школ. Все эти случаи мы готовы пресекать максимально оперативно», — заявили в ведомстве.
Как указано в сообщении, проверка районного отдела образования подтвердила факты в заявлении матери одного из учеников о том, что на уроке рисования пятого и седьмых классов учительница ударила и унизила ее ребенка.
Инцидент произошел 14 сентября. В помещении класса всем учащимся не хватило места. Сын заявительницы стоял у стены и рисовал, когда преподавательница подошла сзади и ударила его по голове за то, что он прижался к занавеске. После этого она пинками усадила его на пол под стол. Ребенок начал кашлять, а одноклассники стали называть его собакой и кидать в него обувь. По словам родителей, мальчик испытал стресс, начал заикаться и отказывается посещать школу.
Ранее полиция Санкт-Петербурга начала проверку в городской школе № 111 после того, как ученик пострадал на уроке немецкого языка. Учительница ударила подростка книгой по голове, якобы потому что он отвлекался от занятия. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму.
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