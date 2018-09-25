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До армии можно будет успеть окончить и колледж, и вуз
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До армии можно будет успеть окончить и колледж, и вуз 

Парламентская газета 2 часа назад
В Госдуме предложили предусмотреть для молодых людей две отсрочки от армии, чтобы они могли при желании получить образование и в техникуме, и в высшем учебном заведении, независимо от того, когда они достигли призывного возраста.
Такой законопроект поступил в профильный Комитет Госдумы по обороне, где его рассмотрят 25 сентября.
Сегодня каждый россиянин имеет право на две отсрочки от службы в армии. Если юноше исполняется 18 лет ещё во время учёбы в школе, одна из отсрочек «тратится» на её окончание, а вторую можно использовать чтобы пойти учиться только в техникум (колледж) или сразу в вуз — и то, и то сделать не получится.
Инициатива вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, главы Комитета по обороне Владимир Шаманова и его первого заместителя Андрея Красова меняет эту систему следующим образом. Даже если молодой человек, ещё будучи школьником, достигнет призывного возраста, у него будет возможность до армии отучиться и в среднем профессиональном, и в высшем учебном заведении. Он сможет пойти и по другому пути — окончив школу, поступить в вуз на программу бакалавриата, а за счёт второй отсрочки поступить в магистратуру.
«Законопроектом мы устраняем правовую коллизию и даем молодым людям право, не прерываясь, получить образование в колледже или магистратуре вне зависимости от того, в каком возрасте они начали обучение в школе, что в полной мере соответствует требованиям Конституции и позиции Конституционного суда в этой части", — отмечала Ирина Яровая.
По её словам, позиция, заложенная в предлагаемый документ, согласована с Министерством обороны России.
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