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Учебник русского языка возмутил украинцев
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Учебник русского языка возмутил украинцев 

Рамблер 2 часа назад
Учебник русского языка, в котором говорится об общих корнях украинцев и русских, возмутил украинских пользователей интернета, пишет РИА «Новости».
«Украина и Россия — миролюбивые страны с богатой культурой и общими корнями. Украинцы и русские, населяющие эти страны, — славяне», — говорится в украинском учебнике русского языка для пятого класса.
Евгения Бобрик из Киева возмутилась сравнением России с Украиной. Она отметила, что на Украине пятый год идет война.
«В Минобразования все нормально себя чувствуют? Это так должно быть?», — написала женщина в Facebook и приложила несколько скриншотов из учебника.
В комментариях женщине сообщили, что учебник был издан в 2005 году и сейчас его запрещено использовать в школах.
В 2017 году на Украине был принят закон об образовании, предусматривающий, помимо прочего, образование на украинском языке для национальных меньшинств.
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