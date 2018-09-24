Учебник русского языка возмутил украинцев

Учебник русского языка, в котором говорится об общих корнях украинцев и русских, возмутил украинских пользователей интернета, пишет РИА «Новости»

«Украина и Россия — миролюбивые страны с богатой культурой и общими корнями. Украинцы и русские, населяющие эти страны, — славяне», — говорится в украинском учебнике русского языка для пятого класса.

Евгения Бобрик из Киева возмутилась сравнением России с Украиной. Она отметила, что на Украине пятый год идет война.

«В Минобразования все нормально себя чувствуют? Это так должно быть?», — написала женщина в Facebook и приложила несколько скриншотов из учебника.

В комментариях женщине сообщили, что учебник был издан в 2005 году и сейчас его запрещено использовать в школах.

В 2017 году на Украине был принят закон об образовании, предусматривающий, помимо прочего, образование на украинском языке для национальных меньшинств.