Тюменские вузы создают новые форматы обучения

Вузы Тюменской области совместно с профильными компаниями внедряют новые форматы обучения, в которых большая часть времени отводится не лекциям, а лабораторным и практическим занятиям на площадках индустриальных партнеров, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор

"Вузы региона ежегодно готовят более 100 человек для крупных индустриальных партнеров на условиях целевого обучения. Совместно с вузами реализуются комплексные проекты по созданию высокотехнологичных производств. Сформированы дополнительные профессиональные компетенции выпускников, отражающие современные запросы производства", — сказал глава региона, выступая в дискуссии "Кадровая стратегия развития в условиях цифровизации отрасли" в рамках проходящего в Тюмени IX Тюменского нефтегазового форума.

Он добавил, что при поддержке правительства Тюменской области инициируются перспективные образовательные проекты, например, Высшая политехническая школа. Кроме того, Тюменская область оказывает содействие студентам Тюменского госуниверситета и Тюменского индустриального университета, участвующим в конкурсных федеральных программах повышения качества работы высшего образования — "5 — 100" и "Опорные университеты".