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Канадские школьники отравились спреем от медведей
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Канадские школьники отравились спреем от медведей 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
В старшей университетской школе принца Уэльского от 15 до 20 школьников пострадали в результате распыления аэрозоля для отпугивания медведей. Об этом сообщается в официальном твиттере канадских правоохранителей.
"Около 15-20 школьников подверглись воздействию аэрозоля и находятся под присмотром врачей скорой помощи", — говорится в сообщении полиции.
По данным ведомства, никто из учеников в результате распыления аэрозоля против медведей серьезно не пострадал.
Правоохранители подчеркнули, что расследование инцидента в старшей школе в настоящий момент продолжается.
Ранее сообщалось, что ФСБ увидела в медведях стратегически важный ресурс.
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