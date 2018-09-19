Канадские школьники отравились спреем от медведей

В старшей университетской школе принца Уэльского от 15 до 20 школьников пострадали в результате распыления аэрозоля для отпугивания медведей. Об этом сообщается в официальном твиттере канадских правоохранителей.

"Около 15-20 школьников подверглись воздействию аэрозоля и находятся под присмотром врачей скорой помощи", — говорится в сообщении полиции.

По данным ведомства, никто из учеников в результате распыления аэрозоля против медведей серьезно не пострадал.

Правоохранители подчеркнули, что расследование инцидента в старшей школе в настоящий момент продолжается.