Недетские игры: в новой школе Волгограда мальчик порезал ножом одноклассницу

ЧП произошло в новой школе, открывшейся 1 сентября

Обычный учебный день в школе № 55 в Советском районе Волгограда вчера, 18 сентября, прервался из-за несчастного случая на перемене. Шестиклассник принес с собой в школу нож и на перемене ранил им одноклассницу.

Ученица шестого класса открывшейся 1 сентября новой школы «Долина знаний» была ранена вчера ножом на перемене. Во время игры девочка напоролась рукой на лезвие, которое пронес с собой школу ее одноклассник. Сейчас инцидент расследуют в городском департаменте образования, а девочка проходит лечение в больнице.

— В больницу Волгограда вчера днем поступила учащаяся школы в Советском районе, — сообщили V1.ru ГУ МВД России по Волгоградской области. — У девочки ранение руки. О пострадавшей врачи сообщили в полицию, была организована проверка. По ее итогам установлено, что ранение девочка получила во время игры на перемене. Состава преступления не выявлено. Инцидент не был умышленным.

Известно, что случившимся в волгоградской школе занимается инспекция по делам несовершеннолетних. Заявлений в полицию от родителей пострадавшей не поступало. Очевидцы утверждают, что девочка случайно напоролась на лезвие ножа во время игры. Мальчик принес в школу опасную «игрушку» и показывал ее одноклассникам.