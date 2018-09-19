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Недетские игры: в новой школе Волгограда мальчик порезал ножом одноклассницу
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Недетские игры: в новой школе Волгограда мальчик порезал ножом одноклассницу 

v1.ru 8 часов назад
Фото: v1.ru
ЧП произошло в новой школе, открывшейся 1 сентября
Обычный учебный день в школе № 55 в Советском районе Волгограда вчера, 18 сентября, прервался из-за несчастного случая на перемене. Шестиклассник принес с собой в школу нож и на перемене ранил им одноклассницу.
Ученица шестого класса открывшейся 1 сентября новой школы «Долина знаний» была ранена вчера ножом на перемене. Во время игры девочка напоролась рукой на лезвие, которое пронес с собой школу ее одноклассник. Сейчас инцидент расследуют в городском департаменте образования, а девочка проходит лечение в больнице.
— В больницу Волгограда вчера днем поступила учащаяся школы в Советском районе, — сообщили V1.ru в ГУ МВД России по Волгоградской области. — У девочки ранение руки. О пострадавшей врачи сообщили в полицию, была организована проверка. По ее итогам установлено, что ранение девочка получила во время игры на перемене. Состава преступления не выявлено. Инцидент не был умышленным.
Известно, что случившимся в волгоградской школе занимается инспекция по делам несовершеннолетних. Заявлений в полицию от родителей пострадавшей не поступало. Очевидцы утверждают, что девочка случайно напоролась на лезвие ножа во время игры. Мальчик принес в школу опасную «игрушку» и показывал ее одноклассникам.
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