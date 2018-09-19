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На Ставрополье стало больше высокобалльников ЕГЭ и меньше двоечников
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На Ставрополье стало больше высокобалльников ЕГЭ и меньше двоечников 

АиФ Ставрополье 9 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Выпускников, не сумевших преодолеть минимальный порог на ЕГЭ по русскому и математике, в этом году меньше, чем в 2017-м, сообщает пресс-служба губернатора СК.
Министр образования края Евгений Козюра на заседании правительства рассказал, что средний балл по русскому и математике вырос.
Увеличилось также количество тех, что получил больше 80 баллов на экзамене по русскому языку, литературе, истории, обществознанию и химии.
Экзамены сдавали 11,9 тысяч человек. Работали 84 пункта проведения ЕГЭ. Все они были оборудованы видеосистемами и аппаратурой для распечатывания материалов прямо в классах.
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