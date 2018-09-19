На Ставрополье стало больше высокобалльников ЕГЭ и меньше двоечников

Выпускников, не сумевших преодолеть минимальный порог на ЕГЭ по русскому и математике, в этом году меньше, чем в 2017-м, сообщает пресс-служба губернатора СК.

Министр образования края Евгений Козюра на заседании правительства рассказал, что средний балл по русскому и математике вырос.

Увеличилось также количество тех, что получил больше 80 баллов на экзамене по русскому языку, литературе, истории, обществознанию и химии.

Экзамены сдавали 11,9 тысяч человек. Работали 84 пункта проведения ЕГЭ. Все они были оборудованы видеосистемами и аппаратурой для распечатывания материалов прямо в классах.