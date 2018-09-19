За охрану школ продолжают взимать с родителей сборы, но в добровольном порядке

фото gorobzor.ru Официальное заявление губернатора Орловой накануне второго тура выборов о том, что «оплата услуг по охране учебных заведений должна осуществляться только за счет бюджетов муниципальных образований, а не за счет родителей» наделало «шороху» среди мам и пап 33 региона. Мы получили массу комментариев в социальных сетях на нашу публикацию «Губернатор Орлова запретилабрать с родителей деньги на охрану школ» о том, что в «их» школах «поборы» продолжаются.

Разрывается и редакционный телефон «ТВ-МИГ», причем звонят как из Владимира, так и из районов. Сегодня утром, к примеру, нам поступило сразу две жалобы на ситуацию, которая сложилась в общеобразовательной школе номер 22, где директором работает Роман Валериевич Чуркин. Одна из них — многодетная мать, которая предпочла остаться анонимной:

— Как мне трактовать заявление губернатора, которое прозвучало в самую неподходящую пору, в средине сентября? В наших классах на сегодняшний день количество родителей разделилась примерно поровну: половина оплатила услуг так называемой «охраны», половина пока не платит, нет, мол, денег. В нашей школе есть такие семьи, в которых обучается, в разных классах, по два, есть и по три ребенка. И что же, нам всем платить? По 900 рублей вынь, да положь! За каждого ребенка! Мне, значит, две тысячи из семейного бюджета выискивать! И это только до Нового года, а потом опять платить. А некоторым почти три тысячи, а ради чего? Да и официальное заявление губернатора, опубликованное во многих СМИ, нам как теперь воспринимать? Оно, получается, в нашей области не указ?

Данное положение дел подтвердила еще одна многодетная мама, чьи дети учатся в этой школе:

— В школе №22 продолжают собирать деньги! Что нам делать? Сдавать деньги или стоять на своем? 900 рублей с каждого ребенка! У казначея спрашивали — деньги без какого-либо счета сдаются. Отказываются даже подписать бумажки, что деньги приняты. А на что деньги? Сидят две тетки, но вроде как ЧОП? Они что ли террористов или маньяка в случае беды остановят? Еще собирают без отчета с каждого класса на нужды школы. На общешкольном собрании родительского комитете ничего не подписывали относительно охраны. 8000 с класса в год на краску и мелкий ремонт и т.д.

«ТВ-МИГ» обратился за комментарием к директору школы №22 Роману Валерьевичу Чуркину, который пояснил, что решение о сборах на охрану принималось самими родителями, которые заботятся о безопасности своих детей:

фото shkola22-33.narod.ru/

— У нас в начале учебного года было заседание родительское комитета. Ни о каком заявлении губернатора мы не знаем, никакой директивы нам спущено не было. Родители решали этот вопрос сами, я даже не присутствовал на заседании. Мы их не регулируем и не контролируем, в нашей школе они вопросы сами решают. О том, что Орлова сказала — мы не владеем информацией. Если у многодетных семей есть претензии, то нужно собраться и решать этот вопрос на родительском комитете. Тоже самое относительно сборов на общешкольные нужды — это все вам нужно решать четко на родительском комитете. Ну а, анонимным многодетным родителям не нужно ничего опасаться, пусть приходят ко мне и будем решать их проблемы.

Так как же трактовать посыл губернатора? Подчиняться или игнорировать? За разъяснением мы обратились в пресс-службу городской администрации. Начальник управления по связям с общественностью и СМИ Александр Карпилович в свойственной манере оперативно и четко «разрулил» ситуацию:

— Я возмущен, что в школе №22 дерут деньги с многодетных матерей. Будем разбираться. Многие некорректно интерпретируют высказывание Орловой. 60 млн рублей из регионального бюджета выделены городам и районам не на обеспечение охраны школ силами ЧОПов, а на установку СКУДов, которые должны быть в каждом учебном заведении по федеральному закону. Владимиру досталось 8 млн и СКУДы были установлены в 23 школах, сейчас они есть во всех заведениях. По практике, которая сложилась в школах города Владимира, скажу следующее: деньги собираются исключительно в ДОБРОВОЛЬНОЙ форме, по решениям самих родительских комитетов. Ну и, никаких «серых» схем быть не должно, договор с ЧОПом заключается обязательно.

В качестве примера, где процесс сбора средств отлажен идеально, и ни у кого из родителей нет претензий, Карпилович привел школу №40, где директором служит депутат горсовета Дмитрий Кушпита. В его школе деньги на охрану взымаются исключительно добровольно, а одна сумма рассчитываются не на ребенка, а на семью. При этом все малообеспеченные семьи, а также граждане, представляющие разные группы льготников, решением родительского комитета вообще освобождены от какой-либо платы.

Вот как нам прокомментировал недавнее заявление Орловой сам Дмитрий Юрьевич Кушпита:

— Вопрос очень злободневный. Пиарщики губернатора неправильно трактовали слова своей «хозяйки». Выделенные регионом деньги направлены не на охрану, а на установку СКУДов. Говорят, что хотят создать муниципальную охранную службу после Нового года. И я вообще не понимаю, почему вопрос государственной важности — охрану детей — до сих пор не взяла на себя Росгвардия, в состав которой вошла мощная и укомплектованная Вневедомственная охрана полиции? Для чего их создавали? Только митинги разгонять? У нас вчера состоялась заседание родительского комитета, и они сами приняли решение обеспечить безопасность своих детей, раз уж государство с этим не справляется. Приняли решение собирать деньги только с тех, кто может себе это позволить, по 600 рублей с семьи до Нового года. Охрана обходится на сумму в 100 рублей в час.

Так что, уважаемые мамы и папы: решайте сами, как трактовать посыл главы региона, платить вам или не платить? Напоследок добавим, что в одной из социальных сетей наша недавняя публикация стала предметом острой дискуссии. Сразу несколько человек сообщили о том, что в их школах активно агитируют проголосовать за Орлову на втором туре выборов. Якобы только в случае ее избрания после Нового года плата за охрану учебных учреждений окончательно спадет с плеч родителей. Увы, но достоверно проверить данную информацию нам не удалось.