Мониторинг воспитательных программ в школах РФ начнется с Псковской области

"Символично, что на псковской земле состоялся старт всероссийского проекта мониторинга воспитательных программ в школах РФ . Я рада, что с Рособрнадзором решение было принято именно по Псковской земле. Я убедилась, что это был справедливый шаг. Самое главное, что здесь стартовала эта программа", — сказала Кузнецова.

По словам омбудсмена, «вопросы воспитания в системе образования выходят на лидирующие позиции».

"Важно ценить то, что уже наработано, но и видеть проблемы, которые есть в регионе. Замечательный опыт [псковского] Центра лечебной педагогики, просто прекрасно выстроенная работа именно в воспитательном плане в лингвистической гимназии, это еще ряд проектов, которые достойны тиражирования на Российскую Федерацию", — добавила Кузнецова.

Она также назвала несколько проблем, связанных с воспитанием детей, которые требуют первоочередного решения. «Это и рост числа подростков, которые страдают наркотической зависимостью, это работа по совершенствованию перинатальной помощи, это работа по повышению числа детей, которые задействованы в дополнительном образовании», — сказала Кузнецова.

Как сообщил журналистам руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов , Псковская область была неслучайно выбрана пилотным регионом для запуска всероссийского мониторинга. «Псковская область всегда была в лидерах с точки оценки качества образования, проведения Единого государственного экзамена и других оценочных процедур. Неслучайно мы выбрали Псковский регион как площадку, где начинается всероссийский мониторинг оценки программ воспитательной работы», — сказал он.

Ранее Кузнецова привела данные статистики, согласно которым число подростков в возрасте 14-15 лет, совершающих преступления, увеличилось в России за последний год с 30% до 35%. По мнению омбудсмена, чтобы снизить число ЧП с участием подростков, нужно обновить воспитательные программы в школах, а запуск всероссийского мониторинга воспитательных программ позволит «увидеть картину с выстраиванием воспитательного процесса» в школах. По данным омбудсмена, за последние два года число несовершеннолетних, употребляющих наркотики, увеличилось на 28,6%. Кроме того наблюдается тенденция по снижению числа детей, которые получают дополнительное образование.