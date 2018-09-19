Внешкольная деятельность против наркотиков в Ленобласти

Более 75% детей и подростков Ленбласти помимо школы занимаются в кружках, спортивных секциях и различных программах дополнительного образования, что позволяет комитету общего и профессионального образования проводить мероприятия по профилактике наркомании.

Глава Ленобласти предложил активнее проводить тестирование школьников, позволяющее на ранних стадиях определять группы детей социального риска, и помогать им сделать выбор в пользу ЗОЖ.

Отметим, что тестирование в регионе проводится на принципах добровольности и конфиденциальности, в прошлом учебном году в нем приняло участие 28 646 обучающихся. В итоге по результатам тестирования комитет общего и профессионального образования выявил тенденцию к снижению употребления наркотиков до 13,82%, при этом за I полугодие 2018 года на 19% снизилось число детей, состоящих на профилактическом учете.