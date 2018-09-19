Видеоролик торжокских студентов вошел в тройку лучших на фестивале «Я против экстремизма!» 

Работа студентов Торжокского педагогического колледжа им. Ф. В. Бадюлина заняла третье место на Всероссийском фестивале социальных видеороликов «Я против экстремизма!». Фестиваль проходил по инициативе Министерства образования и науки РФ и организаций, чья деятельность направлена на противодействие терроризму и экстремизму в образовательной среде и Интернете.
Видеоролик от Тверской области подготовили Анастасия Мельник, Артем Морозов, Ринат Сайфулин и выпускник Торжокского колледжа Михаил Тимофеев под руководством преподавателей Ольги Соколовой и Ольги Парфеновой.
Работы на фестиваль поступили из разных городов и регионов России: Санкт-Петербурга, Анапы, Зеленогорска, Московской, Пензенской, Волгоградской, Астраханской областей, Краснодарского края, Республики Дагестан и других субъектов РФ.
Победители заочного интернет-конкурса видеоматериалов определялись путем онлайн-голосования, которое проводилось с 17 по 29 августа 2018 года. Первое и второе места заняли участники из Астраханской области и Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе Правительства Тверской области.