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Видеоролик торжокских студентов вошел в тройку лучших на фестивале «Я против экстремизма!»
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Видеоролик торжокских студентов вошел в тройку лучших на фестивале «Я против экстремизма!» 

tvernews.ru 10 часов назад
Фото: tvernews.ru
Работа студентов Торжокского педагогического колледжа им. Ф. В. Бадюлина заняла третье место на Всероссийском фестивале социальных видеороликов «Я против экстремизма!». Фестиваль проходил по инициативе Министерства образования и науки РФ и организаций, чья деятельность направлена на противодействие терроризму и экстремизму в образовательной среде и Интернете.
Видеоролик от Тверской области подготовили Анастасия Мельник, Артем Морозов, Ринат Сайфулин и выпускник Торжокского колледжа Михаил Тимофеев под руководством преподавателей Ольги Соколовой и Ольги Парфеновой.
Работы на фестиваль поступили из разных городов и регионов России: Санкт-Петербурга, Анапы, Зеленогорска, Московской, Пензенской, Волгоградской, Астраханской областей, Краснодарского края, Республики Дагестан и других субъектов РФ.
Победители заочного интернет-конкурса видеоматериалов определялись путем онлайн-голосования, которое проводилось с 17 по 29 августа 2018 года. Первое и второе места заняли участники из Астраханской области и Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе Правительства Тверской области.
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